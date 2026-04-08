Anyaország :: 2026. április 8. 20:11 ::

Z. Kárpát is bedobta a törülközőt

Visszalép a képviselőjelöltségtől, és nem indul a választáson Z. Kárpát Dániel. A Jobbik politikusa szerdai Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy nagy személyes vívódás után tudomásul vette: politikai közössége nem tudott elég ajánlást gyűjteni, így sem országos listájuk, sem parlamenti frakciójuk nem lesz, írja a 24.

Hangsúlyozta, hogy 16 éven át komolyan vette az óbudai–békásmegyeri képviseletet, hálás a közösségének, és bár dühítik a hibák, nem tagadja meg a mozgalmat. Elismeri, hogy erőforráshiány és médiakizárás mellett folytatott tisztességes kampányt, amely végül nem volt elég a sikerhez.

Bejelentette azt is, hogy ugyan a parlamentből távozik, de a közéletből nem: a banki károsultak érdekképviseletét civil keretek között folytatja tovább. Nem buzdított szavazásra egyik párt mellett sem, ugyanakkor három szempontot ajánlott a választóknak, amely alapján dönthetnek arról, hogy kire szavaznak: a jelölt szeresse a hazáját, legyen helyileg elkötelezett, és a képviselje a devizahitelesek ügyét.