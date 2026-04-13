Nem lett a mérleg nyelve a Mi Hazánk, de több szavazatot szerzett, mint négy éve

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a kampányban többször kijelentette, hogy ők a mérleg nyelve akarnak lenni, de koalíciót nem akarnak kötni a Fidesszel. Miután a Tisza Párt agyonnyerte magát, a várt szerepet nem tudja betölteni a Mi Hazánk, de harmadik pártként legalább bejutott a parlamentbe, és hozta azt a teljesítményét, amit négy évvel ezelőtt nyújtott. Várhatóan hat képviselőt ad majd a következő országgyűlésbe.



Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ahogy arra számítani lehetett, a Mi Hazánk egyéni mandátumot nem tudott nyerni, azzal kellett megelégedniük, hogy jelöltjeik a legtöbb helyen a harmadik helyeket szerezték meg, igaz, ehhez általában elég volt megszerezniük a szavazatok 3-8 százalékát. A pártelnök volt az egyik legerősebb jelöltjük, Csongrád-Csanád 2. egyéni választókerületében 10 százalékot, körülbelül hatezer szavazatot kapott, és lett harmadik. Négy évvel ezelőtti eredményéhez képest minimálisan javított, akkor 9,49 százalékot ért el, és 5768 szavazatot kapott

A Mi Hazánk listáján második Dúró Dóra négy éve egy budapesti választókerületben indult el, akkor 4,86 százalékot ért el 2159 szavazattal, de most átigazolt Tolna megye 2. választókerületébe, ahol közel 3 ezer voksot begyűjtve 7 százalék fölötti teljesítményt ért el. Toroczkai mellett Dócs Dávid is 10 százalékot kapott, a Mi Hazánknak viszonylag erős szavazóbázist jelentő Nógrád megye 2. OEVK-ban.

A párt listájára 2022-ben 332 487 szavazat érkezett, ez akkor 5,88 százalékot jelentett. Arányaiban szinte ugyanezt hozta most, 5,85 százalékot ért el a Mi Hazánk, de a mostani magasabb részvételi arány miatt ehhez értelemszerűen több voks kellett. 98,85 százalékos feldolgozottságnál 340 524 szavazatot regisztráltak a Mi Hazánknak, így megállapítható, hogy több mint ötezer új szavazót tudott megszólítani a párt.

Ha vármegyénként nézzük a Mi Hazánk teljesítményét, akkor Nógrádban volt a legerősebb, ott a szavazatok 7,36 százalékát szerezte meg. Bács-Kiskunban, Hevesben és Csongrád-Csanádban majdnem sikerült elérnie a 7 százalékot (6,97, 6,92 és 6,86 százalék), míg arányaiban Budapesten szerepelt a leggyengébben, ott a szavazatok 4,66 százaléka jutott neki.

Igaz, szavazatszámban itt gyűjtött a legtöbbet, 44 ezernél több voksot kapott. Négy év alatt Budapesten körülbelül ötezer fővel bővült a Mi Hazánk szavazóbázisa, 2022-ben a fővárosban még csak 39 ezren választották őket - olvasható a Telex összesítésében.