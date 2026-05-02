Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. május 2. 09:38 ::

Orbán még távoztában is eljátssza a szabadságharcost

„A gyermekvédelem ügye Magyarországra tartozik, ezzel kapcsolatos döntéseket nekünk kell meghoznunk. A magyar kormány ennek megfelelő álláspontjáról a miniszterelnök az alábbi levélben tájékoztatta a köztársasági elnököt” – írja Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely a Fidesz leendő frakcióvezetője, posztjához pedig Orbán Viktor távozó miniszterelnök Sulyok Tamás köztársasági elnöknek címzett levelét mellékelte. Ebben Orbán leírta: nem hajtják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a liberális sirámok szerint a „melegeket pedofilokkal összemosó törvény”.

A távozó kormányfő közel háromoldalas levelében arról a perről írt, amit a napokban bukott el a kormány. Az Európai Unió Bíróságának múlt keddi ítélete szerint uniós jogot sért a „melegeket pedofilokkal összemosó törvény” (a nem propaganda Telex fontosnak tartotta ezt gyorsan újra leírni a demokratikus és objektív sulykolás jegyében – a szerk.). Orbán azt írta Sulyoknak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet.

A tervek szerint jövő hét szombaton leköszönő miniszterelnök a levélben arról is tájékoztatta az államfőt, hogy a bíróság döntésével kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel

„Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre”.

Orbán Viktor egyes uniós rendelkezések idézése után közölte Sulyokkal, hogy a múlt keddi bírósági ítélet figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, és annak rendelkezéseivel több szempontból is összeegyeztethetetlen. Majd felidézi azokat a rendelkezéseket, amiket a Fidesz a kétharmados többségével írt bele az Alaptörvénybe, mint például, hogy az ember férfi vagy nő; az anya nő, az apa férfi és például azt is, hogy az Alaptörvény óvja a gyerekek születési nemének megfelelő önazonosságához való jogát. (Mivel rövidesen leköszön a kormány, könnyebben, tét nélkül háríthat most Orbán – a szerk.)

A magyar állam megsérti az uniós jogi kötelezettségeit a „pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló magyar törvénnyel az Európai Unió Bíróságának múlt keddi ítélete szerint. A magyar szabályok többek között az EU – jogilag kötelező – Alapjogi Chartájába és az alapszerződések uniós értékeket kimondó részébe ütköznek.

Az Európai Bizottság 2021-ben indított kötelezettségszegési eljárást az elfogadása előtt a Telex interpretációja szerint „melegellenessé eltérített törvény” ellen. Az uniós jog kései vagy rossz alkalmazására, esetleg tudatos megsértésére használt eljárás két kör oda-vissza levelezéssel indul, de ennek itt nem lett eredménye, így az uniós testület 2022 decemberében keresetet nyújtott be az EU bíróságához. Ebben a perben született ítélet múlt hét kedden.

(Telex nyomán)