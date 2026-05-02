Háború :: 2026. május 2. 10:13 ::

Izraelnek kémkedésért elítélteket akasztottak fel Iránban

Iránban szombaton kivégeztek két férfit, akiket azzal vádoltak, hogy Izrael számára kémkedtek.

Egyikük ellen az volt a vád, hogy az Iszfahán tartománybeli Natanzban működő atomlétesítményről gyűjtött információkat – jelentette az iráni média.

Az iráni igazságszolgáltatásra hivatkozó médiajelentések szerint Jagub Karimpurt és Nászir Bakarzadehet kötél általi halállal végezték ki, miután a bíróság bűnösnek találta őket Izraellel és az izraeli hírszerző szolgálattal való együttműködésben.

A sajtójelentések szerint Karimpur érzékeny információkat adott át a Moszad egyik tisztjének, Bakarzadehet pedig azzal vádolták meg, hogy adatokat gyűjtött a kormányról és vallási vezetőkről, valamint fontos létesítményekről, közöttük a natanzi urándúsítóról.

(MTI)