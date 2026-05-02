A leköszönő Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként apró, de fontosnak tűnő lehetőséget ad a kormányváltás miatt távozni kényszerülő állami vezetőknek. Úgy módosították ugyanis az állami vezetői juttatásokról szóló rendeletet, hogy az érintett vezetők az általuk használt mobiltelefonokat megvásárolhassák a megbízatásuk megszűnése esetén. A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent módosítást Orbán Viktor írta alá miniszterelnökként.
Az intézkedés a következő kört érinti:
- miniszterek,
- a miniszterelnök politikai igazgatója,
- a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója
- államtitkárok,
- közigazgatási államtitkárok,
- helyettes államtitkárok,
- valamint az állami vezetőknek nem minősülő miniszteri kabineteket vezető kabinetfőnökök, akikre emiatt külön utal a rendeletmódosítás.
