2026. május 2. 10:54

Cigány himnusz is lesz a "rendszerváltó országgyűlés" alakuló ülésén

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a sükösdi Sugó Tamburazenekart - írta Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebookon.

Közlése szerint a miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a Himnusz, a székely és az európai himnusz is. "Majd Nébl Zsolt vezetésével, a sükösdi tamburás srácok tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt" - tette hozzá.

Az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a Parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez - olvasható a bejegyzésben.

Az Országgyűlés alakuló ülését 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren.

A bejegyzés szerint a részletekkel és pontos időpontokkal a leendő miniszterelnök hamarosan jelentkezik.

(MTI)