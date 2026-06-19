Anyaország :: 2026. június 19. 21:26 ::

Toroczkai: (volt) miniszterek is kapnak majd idézést, semmivel nem lehet eltántorítani

Miután az Országgyűlés is megszavazta, hogy vezessem a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságot, hétfőn megkezdjük a munkát - írja X-oldalán Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Alább a folytatás.

Soha korábban olyan jogosítványokkal nem működtek Magyarországon vizsgálóbizottságok, mint ahogyan a jövőben fognak. Ez mindenképpen jó hír.

Együtt kívánok majd működni azokkal a civil hősökkel, akik ugyancsak régóta foglalkoznak a végrehajtók áldozataival, illetve a banki károsultakkal, a devizahitelesekkel. Keresni fogom őket. Természetesen dr. Fiszter Zsuzsanna is a segítségemre lesz.

Több mint egy évtizede foglalkozom a végrehajtói maffiával, üldözöm azokat, akik magyarok százezreit forgatták ki a vagyonukból csupán azért, hogy egy szűk kör évente sok százmillió forintot kereshessen.

Azért is kellett ennyire mohónak lenniük, mert a vesztegetési pénzekkel a kormányig érő bűnszervezetet is táplálniuk kellett. Ezek a maffiacsoportok évtizedeken át, kormányokon átívelően működtek, voltak benne balliberális és fideszes politikusok is. Most talán végre elszámoltathatjuk őket.

Aztán jöhet(ne) a parkolási, a felszámolási, és a többi politikai hátszelű bűnszervezet is, amelyek évtizedek óta élősködnek a magyar társadalmon.

Ígérem, hogy rajtam nem fog múlni. Schadl Györgyöt is kimozdítom a balatoni nyaralójából, és (volt) miniszterek is kapnak majd idézést. Sohasem lehetett sem fenyegetéssel, sem támadásokkal, sem ígéretekkel eltántorítani a haza szolgálatától.