Külföld, Háború :: 2026. augusztus 4. 06:54 ::

Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren

Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült - közölte a török tengerészeti főigazgatóság hétfőn este.

A tájékoztatás szerint a törökországi Samsunba tartó hajót nagyjából 20 tengeri mérföldre (37 kilométer) Novorosszijszk orosz kikötőtől érte a támadás.

Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. Ezúttal egy török teherhajót ért találat. A török hatóság ugyan nem közölte a drónok eredetét, de a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása következtében tűz ütött ki a kameruni zászló alatt közlekedő jármű fedélzetén.

A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében.

A török közlekedési minisztérium közlése szerint a Nadezhda nevű hajó 22 fős legénységből 13-an török állampolgárok. A tárca hozzátette, hogy a tüzet a fedélzeten nem sikerült eloltani, mentőműveletre a drónveszély miatt egyelőre nincs lehetőség.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint a gördülő rakományok szállítására tervezett 118 méter hosszú teherhajót 1978-ban építették Dániában, Kamerun zászlaja alatt közlekedik, a Nadezhda Roro cég tulajdonában van, üzemeltetési és műszaki irányítását pedig a török Kalyoncu Ro-Ro Denizcilik vállalat végzi.

(MTI)