Háború :: 2026. augusztus 4. 07:10 ::

A Hormuzi-szorosban is teherhajót talált el egy "ismeretlen eredetű lövedék"

A Hormuzi-szorosban egy "ismeretlen eredetű lövedék" talált el egy teherhajót - közölte hétfőn a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

Az UKMTO tájékoztatása szerint az incidens az ománi Haszab városától északkeletre, mintegy 20 tengeri mérföldre, azaz mintegy 37 kilométerre történt.

A szervezet nem közölt részleteket az esetleges károkról vagy sérülésekről, de beszámolt arról, hogy a hatóságok vizsgálják az ügyet.

Irán követeli, hogy a hajók az ország partvonalát követő útvonalat használják a Hormuzi-szoroson keresztül, és többször is kijelentette, hogy csak a Teherán által kijelölt útvonal biztonságos.

A stratégiai jelentőségű vízi útvonal a globális olaj-, gáz- és műtrágyaszállítások kulcsfontosságú tranzitútvonala. A szoroson történő hajózás körüli vita az Egyesült Államok és Irán között az egyre súlyosbodó konfliktus egyik gyújtópontjává vált.

(MTI)