Anyaország :: 2026. június 22. 22:35 ::

Átszervezik a műtétek rendjét az Országos Onkológiai Intézetben a klímarendszer meghibásodása miatt

Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt - közölte az intézet hétfő este a Facebook-oldalán.

Azt írták: a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték.

A halaszthatatlan onkológiai műtétek biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be, a beavatkozások reggel 6 órától este 10 óráig zajlanak.

Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban - írták.

Közölték azt is: a műszaki hiba elhárítása folyamatban van, a helyzetet naponta többször értékelik, a műtéti programot pedig az aktuális betegbiztonsági, szakmai és műszaki feltételekhez igazítják.

"Tisztában vagyunk azzal, hogy egy onkológiai műtét időpontjának módosítása jelentős aggodalmat okozhat a betegek és családtagjaik számára. Ezért minden érintettől türelmet és megértést kérünk, egyben biztosítjuk betegeinket arról, hogy döntéseinket kizárólag a biztonságos betegellátás érdekében hozzuk meg" - írták.

Hangsúlyozták, az Országos Onkológiai Intézet minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozik, hogy a daganatos betegek ellátása a kialakult átmeneti helyzetben is szervezetten, biztonságosan és a lehető legkisebb fennakadással folytatódjon.

(MTI)