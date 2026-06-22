Anyaország :: 2026. június 22. 21:02 ::

"Az új köztársasági elnök azzal vállalja a megbízatást, hogy ideiglenes is lehet"

Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet - jelentette ki a miniszterelnök a 444-nek adott hétfő esti élő interjúban.

Magyar Péter közölte: elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat, majd az emberekkel folytatott konzultáció, ami várhatóan egy évet vagy egy kicsivel több időt vesz igénybe. A most hatályos Alaptörvény megszűnése után a köztársasági elnök megbízatása is megszűnhet - tette hozzá a kormányfő.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben vagy a régi szabályok szerint, vagy teljesen új szabályok szerint, közvetlenül, vagy közvetve, a jelenlegi, vagy kibővített hatáskörök mellett történik meg az új köztársasági elnök megválasztása.

Magyar Péter szerint ez lehet lehet ugyanaz a köztársasági elnök is, akit Sulyok Tamás távozása után megválaszt az Országgyűlés. A szabályok megváltozása esetén pedig megteheti, hogy elindul egy közvetlen elnökválasztáson is - tette hozzá a kormányfő, megjegyezve: az sem lenne baj, ha az új államfő kormánytag lenne, de jöhet teljesen kívülről is.

Frissítés: a vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75 százaléka közbeszerzésből származik



A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal meg fogja vizsgálni azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75 százaléka közbeszerzésekből származik - mondta a miniszterelnök hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Magyar Péter közölte: állami kontroll alá fogja vonni ezeket a cégeket a hivatal, ha annak veszélyét látja, hogy ezek az összegek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. Elmondása szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal minden adóévben pontos tájékoztatást kap majd az adóhatóságtól az érintett szervezetekről, cégekről.

A miniszterelnök kijelentette: a hivatal a legerősebb maffiaellenes, korrupcióellenes hivatal lesz, és nemcsak visszamenőleg, hanem a jövőre nézve is fontos, hogy visszaszerezzék az "ellopott, elsíbolt, szétrabolt közvagyon" jelentős részét.

Hozzátette: eszébe ne jusson senkinek Magyarországon - akár politikusnak, akár oligarchának - közpénzből akár csak egy forintot is ellopni, mert azt látja majd erről a hivatalról, hogy tényleg mindennek utánamegy, hogy tényleg a legjobb nyomozók vannak benne.

(MTI)