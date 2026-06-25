Anyaország :: 2026. június 25. 13:35 ::

A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg a védelmi miniszterek

A visegrádi együttműködés (V4) tagállamai, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia szükségesnek tartják a katonai logisztikai és védelmi ipari együttműködés erősítését - hangzott el a négy ország védelmi minisztereinek csütörtöki tárgyalását követő budapesti sajtótájékoztatón.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyarország honvédelmi minisztere, Robert Kalinák, Szlovákia védelmi minisztere, Jaromír Zůna, Csehország védelmi minisztere és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere megállapodott abban, hogy a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak.

Továbbá a NATO következő, ankarai csúcstalálkozóján közösen fogják szorgalmazni az észak-déli logisztikai, a többi között üzemanyagellátási rendszerek kiépítését a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében.

Egyetértettek abban is, hogy az erős visegrádi együttműködés egyben biztonságos Európát is jelent.

(MTI)