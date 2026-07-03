Anyaország :: 2026. július 3. 13:34 ::

Sokkolóval kellett kezelni egy rendőrverő franciát (?) Balatonőszödön

Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomoz a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség annak a külföldi férfinak az ügyében, aki megütötte a vele szemben intézkedő rendőrt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint még szerdán az éjszakai órákban Siófokon két rendőr intézkedés alá akarta vonni egy francia rendszámú személygépkocsi sofőrjét, aki fizetés nélkül hagyta el az egyik benzinkutat.

A francia férfi (hogy régebbi vagy újabb vágású franciáról van-e szó, az a közleményből nem derül ki - a szerk.) azonban a felszólítás ellenére nagy sebességgel elmenekült a rendőrök elől.

Hosszas üldözés után az elkövető Balatonőszödre érve már nem tudott továbbhaladni az autójával, de a rendőri felszólítás ellenére nem szállt ki az járműből és nem igazolta magát.

Az ügyészség szerint a járőrök az ellenálló férfit csak testi kényszer alkalmazásával tudták kiszállítani a kocsiból, aki még ekkor sem volt együttműködő: próbált a fogásból kiszabadulni, a földre esett, majd ököllel többször megütötte az egyik rendőr arcát.

A rendőrök a továbbra is aktívan ellenszegülő férfival szemben végül elektromos sokkolót használtak, majd megbilincselték - tették hozzá.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a gépjármű sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd elrendelte az őrizetét.

Az ügyészek a külföldi állampolgárságú gyanúsított letartóztatását indítványozták, melyről a Kaposvári Járásbíróság pénteken dönt - áll a közleményben.