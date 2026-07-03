Háború :: 2026. július 3. 14:22 ::

Orosz kormányzó: ukrán dróntámadás érte a tokmaki piacot

Az ukrán hadsereg pénteken drónnal támadta meg a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében, a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát, az incidensnek 5 halottja és 18 sebesültje van - közölte a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója.

Jevgenyij Balickij elmondta: Tokmakban, az ellenség polgári infrastruktúra ellen irányuló célzott támadásában, egy drón eltalálta a városi piacot. Öten meghaltak, 18-an megsebesültek. A sérülteket a mentőcsapatok azonnal a tokmaki központi járási kórházba vitték, ahol orvosi ellátásban részesülnek - írta a Max csatornán.

Kiemelte: az ellenséges támadás folytatódik.

A halottak családjainak a szükséges segítséget teljes mértékben meg fogják adni - tette hozzá.

Az orosz nyomozó bizottság terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást a támadást követően - közölte Szvetlana Petrenko, a szervezet szóvivője. Elmondta: ez a legújabb embertelen bűncselekmény ismét megerősítette a kijevi rezsim képviselőinek a békés lakosság iránti kegyetlenségét és könyörtelenségét.

Egy másik jelentésben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az orosz csapatok drónokkal megsemmisítettek két MiG-29-es típusú vadászgépet az ukrán légierő egyik repülőterén pénteken.

Az orosz légvédelem az elmúlt héten 72 irányított repülőbombát, 3 Flamingo típusú szárnyas rakétát és az ukrán fegyveres erők 3871 repülőgép típusú drónját lőtte le - számolt be a védelmi tárca. Eszerint az orosz középső hadseregcsoport műveleti területén egy hét alatt 2160 ukrán katona vesztette életét. Ugyanennyi idő alatt az orosz keleti hadseregcsoport bevetési körzetében az ukrán fegyveres erők vesztesége 3140 katona, 17 harci páncélozott jármű, 62 gépjármű és 9 tábori tüzérségi löveg volt.

(MTI)