Háború, Külföld :: 2026. július 3. 15:07 ::

Az emberiség számára elviselhetetlen zsidókról beszélt a török külügyminiszter

Törökország külügyminisztere a CNN Türknek nyilatkozva kijelentette: Izrael olyan „terhet” jelent, amelyet a világ nem tud elviselni, és szankciók bevezetésére szólított fel. Izraeli kollégája, Gideon Száár ezt „a népirtásra uszítás tankönyvi példájának” nevezte – ajvékol a Neokohn.



Hakan Fidan (fotó: Anadolu)

Hakan Fidan török külügyminiszter csütörtök este az eddigi legkeményebb szóbeli támadást indította Izrael ellen, amikor a CNN Türknek nyilatkozva kijelentette, hogy Izrael „az egész nemzetközi közösség számára problémává vált”, és hogy

az izraeli hatóságok olyan teherré váltak, amelyet az emberiség már nem tud tovább elviselni.

Fidan szankciók bevezetését szorgalmazta Izrael ellen, kijelentve, „bárhogy is nézzük, nincs olyan szempont, amely alapján továbbra is el lehetne viselni ezeket az embereket” – számol be a JFeed

Szükségesek a szankciók Izrael ellen

A külügyminiszter ugyanakkor még tovább ment, mondván: „Ezek az emberek olyan teherré váltak, amelyet az emberiség már nem tud elviselni. Ilyen politikával és ilyen gondolkodásmóddal az emberiség nem bírja el ezt a terhet. Az emberi lelkiismeret nem bírja elviselni. A politikai rendszerek nem bírják elviselni, és a gazdasági rendszerek sem bírják elviselni.”

Fidan ezért felhívott „mindenkit”, hogy „lépjen előre, foglaljon diplomáciai álláspontot, és vezessen be szükséges szankciókat” Izrael ellen.

A török külügyminiszter felhívta a figyelmet országa gazdasági nyomásgyakorló kampányára is, megjegyezve, hogy Törökország volt az első ország, amely a gázai háború miatt leállította a kereskedelmet Izraellel, és hogy Erdogan egyik napról a másikra leállította a tízmilliárd dollár értékű kereskedelmet Izraellel – írja az amerikai zsidó portál.

Azzal érvelt, hogy az Izrael-ellenes hangulat az egyetemi campusokról az újságokra és az értelmiségi fórumokra is átterjedt, mert Izrael „nyíltan végez mészárlásokat”, hozzátéve, hogy Izrael ezt már nem tudja a média segítségével eltitkolni. Azzal vádolta Jeruzsálemet, hogy „új ellenséget keres”, hogy megváltoztassa nemzetközi imázsát.

Persze, hogy a népirtók vádolnak népirtásra uszítással

Gideon Száár izraeli külügyminiszter gyorsan és élesen reagált, az X-en azt írta, hogy Fidan „undorító szavai a népirtásra uszítás tankönyvi példái”.

Hozzátette: „A zsidó nép ‘elviselhetetlen teherként’ való dehumanizálása a történelem legrosszabb népirtó rezsimjeinek klasszikus, borzalmas nyelve (egy efféle rezsim mindennapjait pedig ő éppen belülről éli át – a szerk.). A civilizált világnak és Törökország NATO-szövetségeseinek egyértelműen el kell ítélniük ezt a nyílt felhívást Izrael megsemmisítésére.”

Az Ankara és Jeruzsálem közti eddig is feszült viszony azután romlott tovább, hogy Izrael vasárnap úgy döntött, hivatalosan elismeri az örmény népirtást, ami felháborította a török kormányt.

Erdogan a hét elején úgy reagált, hogy nem veszi komolyan a Törökország ellen irányuló „rágalmazásokat”, amelyek szerinte egy olyan „gyilkos hálózattól” származnak, „amelynek keze 75 000 ártatlan gázai lakos – többségükben nők és gyermekek – vérével van bepiszkítva”.

Az ankarai kabinetülés után nyilatkozva a török elnök hangsúlyozta, hogy országa történelmében nincs helye elnyomásnak, mészárlásoknak, gyarmatosításnak vagy népirtásnak, és ehelyett arra hivatkozott, amit ő „a törökök irgalmának” nevezett az inkvizíció és a „náci” üldözés elől menekülők iránt.