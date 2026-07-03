Külföld :: 2026. július 3. 14:50 ::

Trumpéknak egyelőre nem kell visszaállítani a rasszista rabszolgaságra emlékeztető táblákat

Egy amerikai fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte azt az ideiglenes bírói végzést, amely a Trump-kormányzatot a rabszolgasággal, a rasszizmussal és más történelmi témákkal foglalkozó emléktáblák, kiállítások és ismertetők visszaállítására kötelezte volna a nemzeti parkokban és közterületeken.

Az ügy azokhoz a változtatásokhoz kapcsolódik, amelyeket Donald Trump amerikai elnök kezdeményezett az amerikai történelem bemutatásának felülvizsgálatára.

Trump 2025 márciusában utasította a nemzeti parkok felügyeletéért felelős belügyi tárcát, hogy vizsgálja át az emlékműveket, emléktáblákat, szobrokat és kiállítási tárgyakat abból a szempontból, hogy azok kezdvezőtlen színben tüntetik-e fel az Egyesült Államok történelmét.

"Az igazság és a józan ész helyreállítása az amerikai történelemben" című elnöki rendelet szerint egyes kiállítások és feliratok kizárólag a rasszizmus és az elnyomás oldaláról mutatják be az ország múltját, ezért ezeknek a tartalmaknak a módosítására vagy eltávolítására van szükség.

Az intézkedések nyomán országszerte eltűntek a rabszolgaság történetét bemutató emléktáblák, köztük George Washington egykori philadelphiai otthonánál is. Ezzel párhuzamosan a kormányzat több helyen eltávolította a klímaváltozással kapcsolatos ismertetőket is, miután Donald Trump álláspontja szerint a jelenség nem jelent valós veszélyt. A lépések miatt több történelmi, természetvédelmi és tudományos szervezet is pert indított.

Egy bostoni szövetségi bíró három héttel ezelőtt ideiglenesen megtiltotta a elnöki rendelet által előírt változtatások végrehajtását, valamint elrendelte az eltávolított emléktáblák, kiállítások és egyéb bemutatóelemek 21 napon belüli helyreállítását. A bíró indoklásában kiemelte: a kormányzat a nemzet történelmének megszépítésére törekedett.

A csütörtöki fellebbviteli döntés nyomán a Trump-kormányzatnak egyelőre mégsem kell visszaállítania az eltávolított emléktáblákat és kiállításokat, de az ügy érdemi elbírálása továbbra is folyamatban van.

(MTI)