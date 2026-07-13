Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. július 13. 17:45 ::

Cigány romantika egy borsodi börtönben

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy férfi letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint bántalmazta és szexuális kapcsolatra kényszerítette kiskorú zárkatársát egy Miskolc melletti büntetés-végrehajtási intézetben - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint a gyanúsított naponta többször ütlegelte és rugdosta a vele egy cellában tartózkodó kiskorú sértettet azért, hogy három másik cellatársukkal szexuális aktust létesítsen. Ebbe a sértett nem egyezett bele, ezért a négy férfi - köztük a gyanúsított - egyik este lámpaoltás után bántalmazta, fojtogatással elkábította őt.

A bódult állapotból vízzel locsolva vagy pofozva ébresztették fel, majd az ágyhoz kötötték, és a három másik férfi egymás után megerőszakolta. Ebben a gyanúsított nem vett részt, de aktívan segítette társait - olvasható a közleményben.

Mint írták, a terhelt cselekményei – bizonyítottság esetén – 18. életévét be nem töltött személy sérelmére, többek által, azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva elkövetett szexuális erőszak és más bűncselekmények megállapítására alkalmasak. A férfi terhére rótt bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára és a kiszabható szankció várható tartamára figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

A sajtóanyag alapján tartani kell attól, hogy a gyanúsított - szabadlábon maradása esetén - a tanúkat és az eljárás más résztvevőit megfélemlítené, jogellenesen befolyásolná, tárgyi bizonyítási eszközt tüntetne el, és ezzel veszélyeztetné a bizonyítást. A terhelt büntetett előéletű, jelen cselekményeit más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztésének ideje alatt követte el, amely nem tartotta vissza újabb tetteitől, ezért esetében a bűnismétlés lehetősége is reális.