Külföld, Háború :: 2026. július 13. 18:50 ::

Légicsapások érték a szanaai repülőteret, egy iráni repülőgép nem tudott leszállni

A kormányellenes jemeni húszi lázadók szerint szaúd-arábiai légicsapások érték hétfőn a szanaai nemzetközi repülőteret, a jemeni kormány viszont azt közölte, hogy hadserege vette célba a kifutópályát, hogy megakadályozza egy húszi küldöttséget szállító iráni repülőgép leszállását.

Szanaa az Irán támogatását élvező húszi mozgalom ellenőrzése alatt áll, míg a Szaúd-Arábia és más Perzsa-öböl menti államok támogatását élvező, nemzetközileg elismert jemeni kormány az ország déli részén fekvő Ádenből működik.

A lázadók szócsövének számító al-Maszíra televízió számolt be hétfőn arról, hogy több légicsapás érte a szanaai nemzetközi repülőtér kifutópályáit. A csatorna szerint elrendelték a repülőtér és a környező területek kiürítését.

A csapások idején egy iráni utasszállító repülőgép közeledett Teheránból, a gép fedélzetén húszi küldöttség utazott. A húszi küldöttség ragaszkodott ahhoz, hogy ugyanazzal az iráni repülőgéppel térjen vissza Jemenbe, és elutasította a nemzetközileg elismert jemeni kormány javaslatát, hogy egy másik repülővel térjen haza. A megrongálódott kifutópálya miatt az iráni gép végül nem tudott leszállni Szanaában. A húszik közlekedési minisztériuma később azt közölte, hogy a gép földet ért Jemenben, de arról nem tájékoztattak, hogy pontosan melyik repülőtéren.

Jahja Szarí, a húszik katonai szóvivője a Telegramon közzétett üzenetében nyílt agressziónak nevezte a támadást. Azt mondta, hogy Szaúd-Arábia hajtotta végre a támadást, és a csapással "a konfliktus enyhülése véget ért". Arra is figyelmeztetett, hogy az "agresszió nem marad megtorlás nélkül".

A jemeni védelmi miniszter szerint a kormányhadsereg vette célba a kifutópályát, hogy megakadályozza a repülőgép leszállását. Hozzátette: a kormány kimerítette a diplomáciai eszközöket annak érdekében, hogy Irán és a húszik felhagyjanak a jemeni légtér megsértésével. A miniszter Iránt tette felelőssé a történtekért, és közölte, hogy a hadsereg minden rendelkezésére álló eszközzel fellép az ország légterét megsértő ellenséges repülőgépekkel szemben.

A jemeni tájékoztatási miniszter azt közölte, hogy a húszik megtorlásként visszatartják a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának egyik repülőgépét a szanaai repülőtéren, a pilótát és a másodpilótát pedig fogva tartják.

A húszik vasárnap már figyelmeztették Szaúd-Arábiát és a jemeni kormányt, hogy ne próbálják meg feltartóztatni a járatot.

(MTI)