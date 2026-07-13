Anyaország :: 2026. július 13. 20:34 ::

Magyar Péter kompromisszumos jelöltet ígér a köztársasági elnöki posztra

A választók döntését hajtotta végre a magyar Országgyűlés az alaptörvény tizenhetedik módosításával - mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően egy rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este.

Magyar Péter ismertette: kétharmadost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény tizenhetedik módosítását, ezzel pedig az Orbán-rendszer közjogi átalakítása kezdődött meg, s "innentől fogva - szeptember elejétől - elindul egy átfogó, minden magyart érintő, és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat".

Kijelentette: Sulyok Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy "benyújtja még most a lemondását, vagy öt napon belül aláírja ezt az alaptörvény-módosítást", amellyel lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása.

Felidézte: bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, s "hajlott is erre az elnök úr, de aztán megzsarolták, megfenyegették".

Azt mondta: a választók döntését hajtották végre, és "ebben semmilyen időhúzás, semmilyen pártközpontból megírt beadvány nem akadályozhatja" meg őket, hiszen "a végső hatalom forrása - bármennyire is nem tetszik a szétesés szélén álló Fidesznek vagy a bábjaiknak - mégiscsak a magyar nép" - fogalmazott, hozzátéve: ennek érvényt fognak szerezni.

"Az államfői posztra kompromisszumos jelöltet igyekszünk találni"

Olyan jelöltet igyekeznek találni az államfői posztra, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzet egységét – jelentette ki a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján az Országházban hétfőn kora este.

Magyar Péter újságírói kérdésre azt mondta: kompromisszumos jelöltet igyekeznek találni a köztársasági elnöki posztra. Olyan jelöltet, aki elfogadható lehet minden magyar embernek, a parlamenti és azon kívüli pártoknak is.

Egyebekben a régi szabályok szerint történik az új államfő megválasztása, így őt "az Országgyűlés választja meg ideiglenes időre, maximum öt évre" – fogalmazott, hozzátéve: az elinduló alkotmányozási folyamat során határozzák meg, hogy a jövőben miként választanak államfőt, de ő személy szerint "a nép által történő köztársaságielnök-választást" támogatja.

Frissítés: állítólag még nem tárgyaltak saját államfőjelöltekről

A Tisza-frakció még nem tárgyalt saját államfőjelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz - válaszolta újságírói kérdésre a miniszterelnök a hétfői rendkívüli parlamenti ülést követő sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter megjegyezte, az egy dolog, hogy a Tiszának lesz egy jelöltje, de szerinte az egy jó hozzáállás, hogy le fognak ülni a többi frakció vezetőjével is, mert "mi tényleg szeretnénk egy olyan jelöltet választani, legyen az politikus vagy nem politikus, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, képes ezért dolgozni, az emberek elhiszik róla, hogy ő valóban a demokratikus értékekért küzd, kiáll a gyengékért, az elesettekért, fontos erkölcsi kérdésekben megnyilvánul még akkor is, hogyha adott esetben van egy politikai közössége, és azzal szembe kell mennie". Hozzátette: ez az oka annak, hogy nem tárgyaltak még jelöltekről.

A kormányfő kiemelte: kevés olyan ember van, aki meg tud felelni ezeknek a feltételeknek.

(MTI)