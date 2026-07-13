Friss hírek :: 2026. július 13. 19:12 ::

Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje Eszéknél

Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje a kelet-horvátországi Eszéknél: a hét végén 174 centiméterrel a vízmérce nullpontja alá süllyedt. Ilyen alacsony értéket a mérések kezdete óta nem jegyeztek fel - közölte hétfőn a horvát vízügyi hatóság.

Zeljko Kovacevic, a Horvátországi Vizek Duna és Alsó-Drávai Vízgazdálkodási Igazgatóságának vezetője elmondta: az utóbbi években egyre hosszabb kisvizes időszakokat és mind gyakoribb szélsőségeket tapasztalnak.

Mint fogalmazott, a szélsőségek korát éljük: vagy rendkívül alacsony a vízállás, vagy árhullám van, ráadásul gyakran akkor, amikor az évszakos tapasztalatok alapján éppen az ellenkezőjére lehetne számítani. Júliusban rendszerint magasabb vízállás jellemző, most azonban történelmi minimumot mértek - mutatott rá.

A szakember szerint az alacsony vízszint mögött nem egyetlen ok, hanem több kedvezőtlen tényező együttes hatása áll. Az Alpokban az utóbbi években kevesebb hó halmozódott fel, így tavasszal kevesebb olvadékvíz táplálta a folyókat. Emellett elmaradt a korábban megszokott csapadékmennyiség, és a nagyobb esőzések is ritkábbak voltak.

A Dunán ugyancsak tartósan alacsony vízállást mérnek. Kovacevic szerint nem önmagában az újabb rekord a legfontosabb, hanem az a tendencia, hogy a kisvizes időszakok hosszabbá válnak, a szélsőségek pedig egyre gyakrabban és a megszokott évszakos rendet felborítva jelentkeznek.

Mindez alapjaiban rajzolja át a térség folyóinak vízjárásáról évtizedek alatt kialakult képet - vélekedett a szakember.

(MTI)