Anyaország :: 2026. július 17. 19:13 ::

Sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztost neveztek ki

A sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Bognár Zsoltot az egészségügyi miniszter - olvasható a Hivatalos Értesítő pénteki számában. A miniszteri biztos kinevezése július 1-jétől hatályos.

Bognár Zsolt miniszteri biztosként a sürgősségi betegellátó rendszer működésének teljes vertikumát áttekinti, ennek keretében a hozzáférhetőség és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a betegutakat, ellátási kapacitásokat és humánerőforrásokat leíró adatokat is - áll az értesítőben.

A határozat szerint javaslatokat tesz az ellátásszervezés hatékonyságának növelése érdekében, különös tekintettel a sürgősségi betegellátó osztályok kapacitásaira és ellátási területeire. Megvizsgálja a mentés és a betegszállítás átszervezésének lehetőségét annak érdekében, hogy az Országos Mentőszolgálat tehermentesítésével nagyobb kapacitás álljon rendelkezésre a valós mentési feladatok ellátásához.

A miniszteri biztos a minőség- és betegbiztonsági mutatók kialakítása érdekében megvizsgálja a jelenleg elérhető, a sürgősségi ellátásra jellemző, rendelkezésre álló adatokat, valamint az ezekből képezhető indikátorokat, szükség esetén javaslatot tesz azok kiegészítésére és felülvizsgálatára. Emellett áttekinti a sürgősségi ellátást érintő szakmai protokollokat és eljárásrendeket, közreműködik a szakmai minimumfeltételek, kompetencialisták, illetve szakmai ajánlások felülvizsgálatában, és javaslatot dolgoz ki az egységes országos működés kialakítására.

Bognár Zsolt feladat lesz áttekinteni a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok, mentőtisztek, szakdolgozók helyzetét, javaslatot tenni a kiterjesztett hatáskörű ápolói kompetenciák (APN) általános, országos szintű egységesítésére, felmérni az egészségügyi képzés, továbbképzés területén jelentkező igényeket, és szükség szerint javaslatot tenni az oxyológia-sürgősségi orvostan tekintetében a rezidensképzést segítő intézkedésekre és a tudományos tevékenység támogatására.

A miniszteri biztosnak a sürgősségi ellátás finanszírozási feltételeit is vizsgálnia kell.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy júniusi konferencián beszélt arról, hogy Bognár Zsolt lesz a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Bognár Zsolt gyermeksebész és sürgősségi szakorvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Sürgősségi Betegellátó Centrumának osztályvezető főorvosa.

(MTI)