Háború :: 2026. július 17. 19:31 ::

Már van megbízott védelmi és külügyminisztere az új ukrán kormánynak

Az ukrán kormány Volodimir Zelenszkij elnökkel egyeztetve Jevhenyij Hmarát ideiglenesen a védelmi miniszteri, Andrij Szibihát pedig ideiglenesen a külügyminiszteri feladatok ellátásával bízta meg - közölte Szerhij Koreckij miniszterelnök pénteken a Facebookon.

"Fontos biztosítani a védelem és a külpolitika területén végzett munka folyamatosságát" - hangsúlyozta bejegyzésében a kormányfő.

A kormány emellett a parlament döntéseinek megfelelően határozott a minisztériumok átszervezéséről. Ennek keretében újjáalakították az agrárpolitikai minisztériumot, valamint létrehozták a közösségek, területek és belső menekültek ügyeinek minisztériumát. Emellett különválasztották a gazdaság és a környezetvédelem, illetve a helyreállítás, továbbá az infrastruktúra és a közlekedés területeit.

Az ukrán parlament kedden támogatta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását. Ezzel együtt automatikusan lemondott a teljes kormány is. Csütörtökön a törvényhozás megszavazta a frissen kinevezett miniszterelnök, Szerhij Koreckij javaslatát az új kormány összetételéről.

Jevhenyij Hmara eddig az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetője volt. A védelmi és a külügyminisztérium élére Ukrajnában az államfő jogosult vezetőt jelölni.

(MTI)