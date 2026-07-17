Anyaország :: 2026. július 17. 20:02 ::

Egy hét türelmi időt adott a szakszervezet az IKEA-nak

Egy hét türelmi időt kap a szakszervezettől az IKEA, hogy érdemben reagáljon a munkavállalók 6 százalékos alapbéremelési igényére; az érdekképviselet vállalta, hogy ez idő alatt, július 20-26. között nem szerveznek és nem hirdetnek újabb sztrájkot - mondta el a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke pénteken az MTI-nek.

Karsai Zoltán közölte, jelenleg még a sztrájkbizottság véglegesíti az erről szóló levelüket, amelyet legkésőbb vasárnap fognak elektronikus úton elküldeni az IKEA által kijelölt tárgyaló delegációnak.

A levélben összefoglalják, hogy mennyien tiltakoztak, valamint felhívják a figyelmet, hogy hétnapos türelmi időt kap a vállalat, hogy megfontolja az eddigi elutasító válaszát, és átgondolt ajánlatot adjon a munkavállalóknak.

"Amennyiben a válasz továbbra is elutasító, és ezt egy nulla forintos ajánlattal szeretnék a munkavállalókkal közölni, tegyék meg" - fogalmazott Karsai Zoltán, hozzátéve, hogy akkor, a türelmi idő letelte után egész napos sztrájkokat fognak szervezni, és azokra olyan időpontokat keresnek majd, amelyek a legfájdalmasabbak a vállalat életében.

A szakszervezeti vezető megerősítette, a dolgozók 6 százalékos alapbéremelést szeretnének, mert nem tudnak kijönni a bérükből.

Céljuk elérése érdekében eddig öt alkalommal hirdettek sztrájkot, ezek 2-2,5 órásak voltak, kivéve a szerdán este kezdődött munkabeszüntetést, amely végül csütörtökön délután 15 óráig tartott - ismertette a KASZ elnöke, aki úgy vélte, mindez azt jelzi az IKEA felé, hogy a munkabeszüntetéssel minden áruházban, minden területen, minden műszakban tudnak problémát okozni.

Közölte: a munkavállalókat nagyon felháborítja, hogy miközben a vállalat plusz energiát és anyagi forrásokat fordít a helyzet kezelésére, például bérelt munkaerő alkalmazásával, addig az IKEA nem akarja emelni saját dolgozóinak bérét.

Az IKEA dolgozói a múlt csütörtök óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, kezdetben kétórás figyelmeztető sztrájkkal próbálták a munkáltató figyelmét felhívni. Csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben. Ezen a héten szerda este 20:30-tól csütörtökön 15 óráig folytatták a munkabeszüntetést, amelyben a logisztikai és az áruházi dolgozók is részt vettek.

A szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést.

Az IKEA korábban az MTI megkeresésére azt írta, teljes mértékben tiszteletben tartja a dolgozók jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, figyelemmel kíséri a visszajelzéseket és komolyan veszi a párbeszédet.

Hozzátették: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot.

Bár egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó egyszeri kifizetésre irányuló követelést nem tudnak teljesíteni, megállapodtak egy pozitív, együttműködésen alapuló jövőbeni partnerségben. Ennek keretében az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik majd a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán - írta korábban Eva Malá Beluská, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai People & Culture vezetője. Múlt szombati válaszukban nyomatékosították: a vállalat jelenlegi bérpolitikai megközelítése az idei pénzügyi év végéig érvényben marad, így nem tárgyalnak további azonnali emelésekről.

(MTI)