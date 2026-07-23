Anyaország :: 2026. július 23. 15:56 ::

A hétvégére visszatér a kánikula

Visszatér a kánikula a hétvégére, vasárnapra már 28-30 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap délutántól egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken általában napos idő lesz gomolyfelhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomolyfelhő-képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Szombaton a többnyire kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A nagyrészt változó irányú szél mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül a délies légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

Vasárnap délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak az ország fölé, illetve képződnek térségünkben, amelyek mellett általában többórás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 28-33 fok valószínű.