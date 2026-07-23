Anyaország :: 2026. július 23. 15:05 ::

Négy Eximbankot érintő ügyben tett feljelentést a gazdasági tárca

Négy, az állami tulajdonban lévő Eximbankot érintő, összesen mintegy ezermilliárd forintos ügyben tett feljelentést a nap folyamán a Gazdasági és Energetikai Minisztérium - közölte az előző napi kormányülésen történteket ismertető csütörtöki sajtótájékoztatón Magyar Péter kormányfő.

Nem maradhatnak következmény nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések - fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter az ügyek között említette a Tiborcz István köréhez köthető Sofitel-projekthez nyújtott 59 milliárdos hitelt, a Szíjj László afrikai gyorsforgalmiút-fejlesztését finanszírozó 126 milliárdos kötvényfinanszírozást, a Dunakeszi Járműjavító egyiptomi vasútikocsi-programjához adott 576 milliárdos hitelt, valamint az Észak-Macedóniának adott egymilliárd eurós, rendkívül kedvező kamatozású szabad felhasználású hitelt.

(MTI)