Anyaország :: 2026. július 23. 15:19 ::

A Hévízi-tóba fulladt egy illegális fürdőző

Éjszaka, a kifolyócsatornán át bejutva fürdött a Hévízi-tóban egy német férfi, belefulladt a vízbe - közölte a Police.hu oldalon csütörtökön a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrségre szerda délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a Hévízi-tóban.

Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyócsatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült, és a vízbe fulladt.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos, olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni.

(MTI)