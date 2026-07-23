Anyaország :: 2026. július 23. 15:38 ::

Forsthoffer Ágnes három képviselőt írásban figyelmeztetett üléstermi videózás miatt

Forsthoffer Ágnes, a jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök július 17-én, még az Országgyűlés elnökeként három képviselőt írásbeli figyelmeztetésben részesített üléstermi videófelvételek készítése és azok jogosulatlan felhasználása miatt - mondta el az MTI kérdésére Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a házbizottság csütörtöki ülése után.

Hallerné Nagy Anikó - aki nem árulta el, hogy kik az érintett politikusok - arról is beszámolt, hogy a házbizottság ülésén újra felmerült az üléstermi videózás kérdése. A frakciók egyetértettek abban, hogy az ülésteremben készített felvételek, azok közösségi médiában való felhasználása, valamint interpretálása alkalmas lehet arra, hogy sértse az Országgyűlés méltóságát, és megzavarja az ülés rendjét. A frakciók jelen lévő tagjai vállalták, hogy ezt az álláspontot ismertetik a képviselőikkel, és "ennek mentén edukálják a saját közösségüket", a megállapodás jegyzőkönyvbe került - tette hozzá.

A jövő heti parlamenti menetrendet ismertetve elmondta, hogy az Országgyűlés hétfőn és kedden kétnapos rendkívüli ülést tart. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az ülés, kedden várhatóan egy másik kormánytag szólal fel napirend előtt, de egyelőre nem dőlt el, hogy ki lesz az. Hétfőn a napirend előtti felszólalásokat követően interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik a munka.

Ezután a képviselők lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokhoz készített zárószavazás előtti jelentés és zárószavazás előtti módosító javaslat vitáját. Az Országgyűlés július 21-én úgy döntött, hogy elhalasztja az indítvány zárószavazását, arra kedden kerül majd sor.

Hétfőn a parlament megtartja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításához, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló beadványhoz, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításához, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, egyes kormányprogrampontok és kormányhatározat végrehajtása érdekében szükséges adóintézkedések, valamint egyéb törvények módosításához, illetve a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit.

A beadványokról kedden szavaz az Országgyűlés, majd a képviselők az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, valamint a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló általános vitákkal zárják az ülésnapot.