Anyaország :: 2026. július 29. 08:25 ::

Szerda éjfélig regisztrálhatnak a visszavételüket kérő volt katonák

Szerda éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban augusztus 1-jén tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez - közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy azok számára, akiket méltatlanul távolítottak el a Magyar Honvédségtől, vagy akiknek a Covid-19 elleni védőoltás fel nem vétele miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk, és szeretnének újra egyenruhát viselni, most van itt az idő.

"Ne halogasd, mert ma éjfélig van lehetőséged jelentkezni" - tette hozzá.

Megjegyezte, hogy sokan hosszú évek óta várnak erre a pillanatra, arra, hogy végre ne a "múlt igazságtalanságai" határozzák meg a jövőjüket, hanem ismét a tudásuk, a tapasztalatuk és a szolgálat iránti elkötelezettségük.

A miniszter arra kérte az érdeklődőket, hogy amikor augusztus 1-jén megérkeznek a Bálnába, vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a szükséges ügyintézés gördülékenyen történhessen.

"A Bálna sokunk számára fájdalmas emlékeket idéz. Most azonban együtt bebizonyíthatjuk, hogy ugyanaz a hely egy új kezdet szimbóluma is lehet. A tisztesség, a bajtársiasság és a haza szolgálata erősebb minden politikai önkénynél" - fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

(MTI)

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