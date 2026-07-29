Erdőtűz pusztít a turisták körében közkedvelt égei-tengeri Párosz szigetén, a tűzoltók órák óta próbálják megfékezni a lángokat, több településről evakuálták az embereket - jelentette a görög média szerda reggel.
A gyorsan terjedő lángok miatt több helyen az emberek a tengerpartra menekültek.
A helyi tűzoltók a közeli szigetekről, Náxoszról, illetve Szíroszról, valamint a görög szárazföldről is segítséget kértek. Az oltást nehezíti az erős szél, amely az előrejelzések szerint a következő órákban még erősödni is fog.
(MTI)