Külföld :: 2026. július 29. 07:04 ::

Erdőtűz pusztít az égei-tengeri Párosz szigetén

Erdőtűz pusztít a turisták körében közkedvelt égei-tengeri Párosz szigetén, a tűzoltók órák óta próbálják megfékezni a lángokat, több településről evakuálták az embereket - jelentette a görög média szerda reggel.

A gyorsan terjedő lángok miatt több helyen az emberek a tengerpartra menekültek.

A helyi tűzoltók a közeli szigetekről, Náxoszról, illetve Szíroszról, valamint a görög szárazföldről is segítséget kértek. Az oltást nehezíti az erős szél, amely az előrejelzések szerint a következő órákban még erősödni is fog.

(MTI)