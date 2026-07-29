Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. július 29. 07:52 ::

Törölte a Meta a Magyar Jelen főszerkesztőjének Facebook-oldalát Toroczkai nevének leírása miatt

A Magyar Jelen főszerkesztőjét is utolérte a liberális „szólásszabadság“: a Meta kedden törölte Horváth Tamás 12 ezer követővel és havi 13-14 millió megtekintéssel rendelkező Facebook-oldalát.

Az indoklás szerint megsértette a „közösségi alapelveket“ azáltal, hogy a Horváth Tamás véleményoldala néven futó személyes oldalán közzétett egy bejegyzést, amiben leírta a Facebookon veszélyes személyként nyilvántartott Toroczkai László nevét.

A Meta a „kihágást“ nemcsak a bejegyzés, hanem az egész oldal törlésével „jutalmazta“, ami a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság mellett az arányos büntetés elvével is radikálisan szembemegy - írja a lap.

Horváth Tamás Facebook-oldalának törlése Magyar Péter szavait is megcáfolja, aki nemrégiben az Országgyűlésben arról beszélt: nem igaz, hogy a Meta bárkit cenzúráz Toroczkai László nevének leírása miatt.