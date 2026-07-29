Külföld :: 2026. július 29. 07:23 ::

Drónokkal szűrik ki a közlekedési szabálysértőket Montenegróban

Drónokkal ellenőrzi a közúti közlekedést a montenegrói rendőrség, amely közlése szerint a nyári turistaszezonban fokozott közlekedésrendészeti akciókat hajt végre az ország útjain.

A Bar község területén végrehajtott legutóbbi ellenőrzés során a pilóta nélküli légi járművek kilenc közlekedési szabálysértést rögzítettek, egyebek mellett szabálytalan előzés, szabálytalan sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak.

A rendőrség közölte: a következő napokban is folytatják az utak légi megfigyelését. A hatóság célja a legsúlyosabb közlekedési szabálysértések gyorsabb felderítése és a közlekedésbiztonság javítása.

A rendőrség hangsúlyozta: a drónok alkalmazásának elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a közúti balesetek számának csökkentése és az emberi életek védelme. A rendőrség arra figyelmezteti a helyi és külföldi autósokat, hogy a nyári szezonban az ország több pontján számíthatnak drónos ellenőrzésekre, és a rögzített szabálysértéseket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szankcionálják.

A nyári turistaszezonban különösen nagy a forgalom Montenegró útjain. A mintegy 620 ezer lakosú országba évente több mint 2,6 millió turista érkezik, közülük a legtöbben június és augusztus között. A három nyári hónapban általában 1,3-1,6 millió vendéget regisztrálnak, akik elsősorban a tengerparti üdülőhelyeket keresik fel. A legtöbb turista Szerbiából, Oroszországból, Bosznia-Hercegovinából, Törökországból és Németországból érkezik az Adria-parti országba.

(MTI)