Rudolf Huliak sportminiszter és párttársai (A Vidék Pártja) kötelező, minimum három hónapos katonai kiképzést javasolnának a 18 év feletti férfiak számára. „Nem laktanyákban történne a kiképzés, hanem az állandó lakhely közelében” – mondta Huliak a parlament épületében tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján (a videóban 17:20-tól) hozzátéve, hogy nyugtalanítja a magyar kérdés.
„Remélem, tisztában vannak azzal, milyen a biztonsági helyzet Szlovákiában” – jelentette ki Huliak, aki e kérdést meg akarja vitatni politikusokkal, katonákkal és a nyilvánossággal is.
„Sok városban történelmi épületeket vásárol fel a magyar állam. Olvasom Orbán üzeneteit, aki olyan Nagy-Magyarországot ábrázoló sálat visel, amelynek része Szlovákia is. És a trianoni határok felülvizsgálatáról szólókat is, mindezek számomra olyan jelzések, amelyekkel foglalkoznunk kellene” – mondta Huliak, aki svájci típusú hadseregben látja a mintát.
A miniszter elismeri, hogy konszolidáció idején ez költséges művelet lenne, de szerinte elkerülhetetlen.
Egyelőre nem ismert, vajon Huliakék egyeztettek-e a javaslatról a kormánykoalíciós partnerekkel.
A „magyar veszélyről” ilyen összefüggésben korábban Rastislav Káčer korábbi külügyminiszter beszélt, aki ezért a szlovákiai magyar politikusoktól heves bírálatot kapott, többen uszítónak nevezték.
Első alkalommal beszél a Fico-kormány tagja nyíltan arról, hogy nem árt résen lenni, mivel Orbán Viktornak területi igényei lehetnek Szlovákiával szemben. (Azoknak az Orbánéknak, akik a – tót miniszter asszony szerint – kulturális tanácsok felállítását sem merik kezdeményezni – ... a szerk.)
(Napunk)