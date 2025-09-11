Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2025. szeptember 11. 16:49 ::

Fico sportminisztere kötelező három hónapos katonai kiképzést vezetne be a "magyar veszély" miatt

Rudolf Huliak sportminiszter és párttársai (A Vidék Pártja) kötelező, minimum három hónapos katonai kiképzést javasolnának a 18 év feletti férfiak számára. „Nem laktanyákban történne a kiképzés, hanem az állandó lakhely közelében” – mondta Huliak a parlament épületében tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján (a videóban 17:20-tól) hozzátéve, hogy nyugtalanítja a magyar kérdés.

„Remélem, tisztában vannak azzal, milyen a biztonsági helyzet Szlovákiában” – jelentette ki Huliak, aki e kérdést meg akarja vitatni politikusokkal, katonákkal és a nyilvánossággal is.



Rudolf Huliak talán éppen sálakat pillantott meg (fotó: Branislav Wáclav / Aktuality.sk)

„Sok városban történelmi épületeket vásárol fel a magyar állam. Olvasom Orbán üzeneteit, aki olyan Nagy-Magyarországot ábrázoló sálat visel, amelynek része Szlovákia is. És a trianoni határok felülvizsgálatáról szólókat is, mindezek számomra olyan jelzések, amelyekkel foglalkoznunk kellene” – mondta Huliak, aki svájci típusú hadseregben látja a mintát.

A miniszter elismeri, hogy konszolidáció idején ez költséges művelet lenne, de szerinte elkerülhetetlen.

Egyelőre nem ismert, vajon Huliakék egyeztettek-e a javaslatról a kormánykoalíciós partnerekkel.

A „magyar veszélyről” ilyen összefüggésben korábban Rastislav Káčer korábbi külügyminiszter beszélt, aki ezért a szlovákiai magyar politikusoktól heves bírálatot kapott, többen uszítónak nevezték.