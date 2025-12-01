Videók :: 2025. december 1. 10:44 ::

Napirend Feletti Felszólalás: metapolitikai küldetés - a társadalom jobbra tolása

Az egykori Bunker című műsor alapcsapatát hívta össze a Nacionalista Zóna egy kerekasztal beszélgetésre Nyugat-Magyarország szélsőjobboldali bástyájába, Győrbe, melynek a Napirend Feletti Felszólalás címet adták.

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője, Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja, Lantos János, a Mi Hazánk munkaügyi kabinetének vezetője, Lipták Tamás, a Magyar Jelen újságírója, és Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője beszélgetett számos aktuális témáról.

Így például a szélsőjobb szerepéről és helyzetéről Magyarországon és világszerte, a mainstream média viszonyáról a magyar szélsőjobboldalhoz, metapolitikai küzdelmekről, vagy a remigrációról.

Alább megtekinthető a teljes beszélgetés: