Panyi szerint 11 milliárd forintos vagyont fagyasztottak be egy magyarországi bankban

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró arról számolt be, hogy forrásai alapján a bankok több vagyonkimentési kísérletet állítottak be. Az újságíró szerint egy ismert oligarcha százmilliárd forintokat helyezett el Szaúd-Arábiában, írja az Index.

Hozzátette, "a külföldi tulajdonú magyarországi bankok pedig forrásaim szerint készségesen együttműködnek. Több bankról is kaptam olyan konkrét információkat, hogy aktívan blokkolják és jelentik a gyanús utalásokat a NAV pénzmosás elleni részlegének."

Pénteken az alábbi információkat osztotta meg a blogján:

az egyik külföldi tulajdonú magyar bank például befagyasztott mintegy 11 milliárd forintot (30 millió eurót), amely egy olyan ismert magyar cég számláin volt, mely vállalat az Orbán-rendszer médiaműveleteinek finanszírozásában vesz részt;

egy másik, szintén külföldi tulajdonban lévő magyar bank egy másik forrás elmondása alapján minden, bizonyos értékhatár fölötti utalást leállított, mely tranzakciók Szingapúrba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Bahreinbe, Szaúd-Arábiába, Uruguayba, Nicaraguába, Svájcba, illetve egy bécsi privátbankhoz mentek volna. Egyes utalássorozatok 10–20 millió dollár közötti összegűek voltak.

Az "oknyomozó újságíró" úgy véli, a kép ugyanakkor korántsem ennyire pozitív, a blokkolt összegek ugyanis csak töredékei a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak. Hozzátette, a külföldi pénzintézetek ugyan betömködhetnek néhány rést, melyen keresztül a vagyonok kifolynak, ám az igazán fontos pénzcsatornánk ezek szerint máshol futnak.

Nyomozást indított a vagyonmentések ügyében a rendőrség



Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a vagyonmenekítés hírével kapcsolatban. A hatóság kiemelte, saját információk alapján dolgozik. Arra hívták fel a figyelmet, hogy az eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak.

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke hétfőn egy új videóban beszélt arról, hogy további "NER-közeli" szereplőkhöz köthető számláit zárolták ideiglenesen. Felhívta a figyelmet, hogy a hatályos szabályozás alapján a NAV csak korlátozott ideig tarthatja fenn az ilyen jellegű felfüggesztéseket, és hosszabb távú zárolás csak rendőrségi eljárás esetén lehetséges.

Néhány nappal korábban közösségi oldalán azt írta Magyar, hogy tudomása szerint "a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával". Ezután felszólította a hivatalt, hogy zárolja a "lopott pénzeket".

A NAV közölte: a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem nyilatkozhat, részleteket nem oszthat meg, ugyanis köti a felfedés tilalma, illetve biztosítani köteles, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.