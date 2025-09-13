Cigánybűnözés, Zsidóbűnözés :: 2025. szeptember 13. 11:53 ::

"Három szlovák férfi elrabolt, bedrogozott és megerőszakolt egy 12 éves kislányt Angliában" - az egyik ráadásul magyar

Több mint 50 év börtönbüntetést kapott három férfi, akik bedrogoztak és megerőszakoltak egy 12 éves lányt. Az elkövetők között van egy magyar férfi is - csillant fel egyből a hírt szemléző Zsindex-zsurnaliszta spánielszabású szeme, majd a szombati tiltás ellenére imigyen folytatta: a bíró a tárgyaláson elmondta, a gyermeknek még mindig rémálmai vannak. Az elítélt férfiak korábban azzal próbáltak védekezni, hogy a lány hazudott nekik az életkoráról.

A 26 éves Kevin Horvath és a 38 éves Ivan Turtak először 2024. augusztus 11-én látták meg az áldozatot egy doveri szupermarket parkolójában, akkor arra biztatták a kislányt, hogy szálljon be a járművükbe, egy lakókocsiba. Ezt követően drogot – metamfetamint és amfetamint – adta be az áldozatnak, mielőtt megerőszakolták. A szexuális bántalmazáshoz csatlakozott a 27 éves Ernest Gunar is – írja a Sky News

A lány megpróbáltatásai akkor értek véget, amikor elrablása után, két nappal később sikerült megszöknie.

A három férfit pénteken a Canterbury Koronabíróság börtönbüntetésre ítélte a 12 éves kislány megerőszakolása, valamint számos más szexuális bűncselekmény miatt. A bíró a tárgyalás során elmondta, hogy az áldozatnak még mindig rémálmai vannak, nincsenek barátai, és nem érzi jól magát nagy társaságban.

Horvath és Turtak egyaránt 17, míg Gunar 19 év börtönbüntetést kapott.

A férfiak alig, vagy egyáltalán nem mutattak megbánást. A bíró elég veszélyesnek ítélte őket ahhoz, hogy meghosszabbított büntetést szabjon ki rájuk. Az elkövetők korábban azzal próbáltak védekezni, hogy az áldozat hazudott az életkoráról, hogy ő 19-20 éves.

Köszönjük, Index! Most pedig lássuk, kik is azok a derék tót atyafiak, illetve az a bizonyos magyar:



Kevin Horvath, Ivan Turtak és Ernest Gunar - eddig azt hittük, az Árpád-házi szlovák királyoknál nincs mókásabb, de tévedtünk (kép: PA/Kent Police)

(Kuruc.info)