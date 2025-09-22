Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 22. 15:59 ::

Testvére gyermekét használta lopásra az erőforrás

A Gödöllői Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki lopásra vette rá testvére gyermekét.

A vádirat szerint egy gödöllői nő saját háztartásában gondozta testvére gyermekét, az alig tizenkét éves fiút. Az elkövető 2023 augusztusában megjelent a gyermekkel egy gödöllői bevásárlóközpontban. A nő az üzletben különböző élelmiszereket, háztartási cikkeket pakolt a bevásárlókocsiba, azonban azokat kifizetni nem akarta.

A vádlott a gyermeket megkérte, hogy a teli bevásárlókocsit fizetés nélkül tolja ki az üzletből. A fiú eleget tett a nő kérésének, a kocsit - benne a közel ötvenezer forint értékű termékekkel - a parkolóba tolta. A biztonsági őr észlelte a lopást, és a gyermeket a parkolóból visszakísérte az üzletbe.

A nő magatartásával, amellett, hogy lopáshoz használta fel az életkora miatt nem büntethető kiskorút, veszélyeztette is a gondjaira bízott gyermek erkölcsi fejlődését.

A Gödöllői Járási Ügyészség a nőt lopás vétsége mellett kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta - közölték honlapjukon.