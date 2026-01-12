Cigánybűnözés, Videók :: 2026. január 12. 12:36 ::

Videóra vették a cigányok a 13 éves pápai fiú megverését

December közepén csoportosan támadtak rá 14 év alatti cigány fiatalok egy 13 éves magyar fiúra Pápán, a Kisliget néven ismert helyi parkban.

A sértettet még akkor is ütötték-rúgták, amikor földre került. Az áldozat – akit a mostani támadói már korábban is szekáltak az iskolában – csak jó fizikumának és küzdősportos tapasztalatának köszönhetően úszta meg komolyabb sérülések nélkül az esetet. A bántalmazásról a cigányok videót is készítettek

A szülők csoportosan elkövetett garázdaság miatt tettek feljelentést a rendőrségen, az ügy jelenleg nyomozati szakaszban van.