Ötéves kora óta erőszakolta unokahúgát egy eltérő kultúrájú

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztály gyermekvédelmi egységének munkatársai kiskorúak sérelmére a virtuális és fizikai térben elkövetett szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos eljárásokban nyomoznak. Március 2-án egy 27 éves Nógrád vármegyei férfit fogtak el, aki kiskorú unokahúgát fenyegetéssel kényszerítette szexuális cselekményre.

A gyanú szerint a kislányt azzal tartotta félelemben, hogy megveri, ha nem tesz eleget a követeléseinek, vagy ha bárkinek elmondja a történteket. A gyanúsított a cselekményéről gyermekpornográfiának minősülő felvételeket is készített.

A sértett jelenleg 15 éves, azonban az adatgyűjtés során kiderült, hogy az ellene elkövetett bűncselekmények 5 és 12 éves kora között zajlottak.

Az elkövető nemcsak unokahúgát, hanem a család több tagját is hosszabb ideig rettegésben tartotta. A rendelkezésre álló információk alapján rendszeresen fenyegette és fizikailag is bántalmazta őket.

A rendőrök a férfi otthonában tartott kutatás során 17 különböző adathordozót foglaltak le, amelyek adatmentése jelenleg is folyamatban van. A gyanú szerint a férfi az általa készített felvételek egy részét és más gyermekpornográf felvételeket egy felhőalapú tárhelyszolgáltatásba is feltöltötte.

A 27 éves férfi ellen korábban több bűncselekmény miatt is indult már eljárás. A KR NNI munkatársai szexuális erőszak és gyermekpornográf felvételek tartása és készítése miatt most letartóztatását kezdeményezték, amelyet a bíróság elrendelt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

A sértett védelme érdekében a hatóságok további részleteket nem hoznak nyilvánosságra - közölték a Police.hu-n.