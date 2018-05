Külföld :: 2018. május 9. 18:50 ::

"Az eddigi legnagyobb hiba": az amerikai gazdaságon csattanhat Trump döntése - és "mellesleg" a világbékén

Londoni pénzügyi elemzők szerint az amerikai gazdaság is megérezheti Donald Trump elnök döntését arról, hogy az Egyesült Államok kivonul az iráni atomprogram korlátozásáról szóló nemzetközi egyezményből.

Meglátásuk szerint a szankciók újbóli bevezetésének kockázata miatt jelentősen emelkednek az olajárak, és az elviheti az amerikai adócsökkentési programból eredő növekedési többlet felét.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőház, az Oxford Economics szerdai helyzetértékelésében kiemeli, hogy az amerikai kontinensen irányadó West Texas Intermediate (WTI) olajféleség hordónkénti ára éppen a héten lépte át négy év óta először a 70 dolláros szintet, a globális alaptípusnak tekintett Brent hordója pedig 75 dollár felett jár.

A ház szerint a legfőbb felhajtóerők közé tartozik a kínálat gyengülése, a kereslet ezzel egyidejű erősödése, de mindenekelőtt az Iránnal szembeni újbóli szankciók lehetősége teremtette geopolitikai bizonytalanság.

Eleshet az iráni repülőgép-beszerzéstől az Airbus és a Boeing

Eleshet a több száz darabos, Irán által korábban leadott repülőgép-megrendeléstől az Airbus és a Boeing is, miután Donald Trump szankciókat jelentett be Iránnal szemben.

A Reuters hírügynökség forrásaira hivatkozva azt írta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kedden bejelentett iráni atommegállapodásból való kilépés a 38 milliárd dollár értékű repülőgép-beszerzést is érintheti, mivel az Egyesült Államok szankciókat is kilátásba helyezett a közel-keleti országgal szemben. Ezek között szerepel a két repülőgépgyártónak még az Obama-adminisztráció idején kiadott exportengedély visszavonása is. Ennek hiányában pedig sem a Boeing, sem az Airbus nem szállíthat Iránnak. Az Airbust azért érinti az ügy, mert repülőgépeihez számos alkatrészt amerikai cégek szállítják be.

Az állami Iran Air légitársaság kétszáz repülőgépet rendelt a két nagy gyártótól listaáron számolva 38,3 milliárd dollár értékben. Ebből 100-at az Airbustól, 80-at a Boeingtól, 20-at pedig az Airbus regionális gépeket gyártó leányvállalatától, az ATR-től kértek. Az Airbust azért is érinti rosszabbul a helyzet, mert a Boeingtől 30, Toulouse-ból viszont 53 szélestörzsű repülőgépet rendeltek, amelyeket nagyobb haszonkulccsal lehet értékesíteni. Ráadásul az 53 gép nagyobb része Airbus A330-asokból áll, a típus mögül pedig az elmúlt hónapokban több megrendelő is kihátrált, és helyettük a Boeing 787 Dreamlinerét választották.

Az Airbus és a Boeing azt közölte a hírügynökséggel, hogy tanulmányozni fogják a helyzetet, azt azonban jelezték, hogy a kieső gyártókapacitást könnyen le tudják majd kötni új megrendelésekkel. A regionális gépeket gyártó ATR helyzete bonyolultabb, mert 8 gépet már átadtak a megrendelésből, a fennmaradó 12 gép pedig még idén megérkezett volna Teheránba. A szankciók augusztusban lépnek életbe, addig legfeljebb két gépet tudnak még leszállítani. A megmaradó 10 gépet azonban költséges procedúra árán tudják másnak eladni, mivel a gyártást már megkezdték.

Német szakértő: Trump az eddigi legnagyobb hibát követte el az egyezmény felmondásával

Az eddigi legnagyobb külpolitikai hibát követte el Donald Trump amerikai elnök az iráni atomprogramról kötött egyezmény felmondásával – mondta a müncheni biztonságpolitikai konferencia vezetője (MSC) egy szerdai interjúban.

Wolfgang Ischinger a ZDF német országos közszolgálati televízióban sugárzott interjúban kiemelte, a kilépés az egyezményből Donald Trump szűk másfél éves elnöki tevékenységének nemcsak a legnagyobb, hanem valószínűleg a legsúlyosabb következményeket okozó hibája volt.

Az amerikai elnök veszélyes döntést hozott, mert egy eleve kiélezett helyzetbe vitt még több feszültséget – mondta az MSC vezetője. Példaként említette az iráni szerepvállalással zajló szíriai polgárháború ügyét, Irán és Szaúd-Arábia konfliktusát és azt, hogy Irán mellett más országok is atomhatalommá akarnak válni. A Donald Trump lépésével keletkezett helyzet olyan, mint „egy nagy láng, mielőtt felcsap” – tette hozzá Wolfgang Ischinger.

A német diplomata, aki Washingtonban és Londonban is volt korábban nagykövet, és 2008 óta vezeti az MSC-t, kifejtette, hogy az amerikai elnök belpolitikai okokból mondta fel az egyezményt, beváltva egy újabb választási ígéretét. El kell ismerni, hogy Donald Trump következetesen teljesíti a választási kampányban tett vállalásait, de ezúttal„ a világbéke rovására” – mondta.

Azonban a washingtoni döntés esély is az Európai Unió tagjainak arra, hogy ne hagyják megosztani magukat, mint az Egyesült Államok 2003-ban indított iraki háborúja ügyében, hanem összefogjanak és közösen “megmentsék” az egyezményt – tette hozzá a legtekintélyesebb nemzetközi biztonságpolitikai tanácskozás főszervezője.

(MTI)