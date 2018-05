Külföld :: 2018. május 20. 19:37 ::

Allah akbarozók támadtak keresztény templomra Groznijban

Heten meghaltak, amikor keresztény templomra támadtak fegyveresek Groznijban szombaton. Az Oroszországhoz tartozó Csecsenföld fővárosában négy fegyveres próbált behatolni egy ortodox székesegyházba. A kiérkező rendőrök és a támadók között kialakult tűzharcban a négy terroristán kívül két rendőr és egy civil halt meg. Csecsenföldön az elmúlt években azonban viszonylag ritkák voltak az ilyen támadások. A júniusban kezdődő labdarúgó-világbajnokság miatt azonban egész Oroszországban magas a terrorfenyegetettség – hangzott el az M1 Híradójában.

A Groznij központjában álló Mihály Arkangyal keresztény templomra támadt rá négy férfi még szombaton. A késekkel és lőfegyverrel felszerelkezett támadók „Allahu Akbar” kiáltással próbáltak meg berontani. A Kommerszant orosz lap értesülései szerint a támadók túszokat akartak ejteni. A templomban tíz ember tartózkodott, amikor a fegyveresek megérkeztek.

„Bezártuk az ajtókat, és tartottuk, ahogy tudtuk. Megpróbálták betörni, az egyikük lövöldözött is. Egy gyermekorvos jött segíteni, amikor kicsit kinyílt az ajtó, de sajnos ekkor érte őt a lövés – mondta el Szergej Abazov, a templom pópája.

A támadók a kiérkező rendőrökre is tüzet nyitottak. Két egyenruhás és egy hívő életét vesztette a tűzharcban, amelyben meghalt az összes terrorista is. A csecsen elnök is a helyszínre utazott. Elmondta, hogy kiválóan működtek együtt az alakulatok, a négy terrorista kilétét és hovatartozását pedig tisztázni fogják – jelentette ki Ramzan Kadirov, aki szerint a támadókat egy nyugati országból irányították.

Az egyik hivatalos verzió szerint a fegyveresek eredetileg a grozniji kormányépületet akarták megtámadni, de ezt a hatóságok megneszelték, így került a választás a keresztény templomra – írta a Kommerszant. A terrorista és muszlim szélsőséges szervezetek megfigyelésével foglalkozó, amerikai SITE Intelligence Group közlése szerint a támadást az IÁ vállalta.

Kadirov többször vádolta már a Nyugatot ellenséges akciókkal

A múlt héten, a második világháborúban aratott győzelmük évfordulóján rendezett ünnepségen is arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Európa több országa is Oroszország meggyengítésén dolgozik.

A '90-es és a 2000-es években lezajlott két csecsen háború vége óta viszonylagos béke honol a Ramzan Kadirov által vaskézzel irányított Csecsenföldön. A mostanihoz hasonló terrorista rajtaütések is ritkák.

A meduza.io emlékeztetett, legutóbb februárban egy 22 éves férfi nyitott tüzet egy pravoszláv templom látogatóira egy vadászfegyverből a dagesztáni Kizljarban. A merénylő öt ember gyilkolt meg, mielőtt végeztek vele. De tavaly márciusban is megtámadtak egy orosz katonai bázist az Iszlám Államhoz hű csecsen fegyveresek – akkor 12 katona és hat támadó vesztette életét.

Az egész országban magas a terrorfenyegetettség

Oroszországban alig négy hét múlva labdarúgó-világbajnokság kezdődik. Így a grozniji támadás figyelmeztető jelként is értékelhető. A hatalmas turistaáradattal és médiaérdeklődéssel járó sportesemény miatt az egész országban magas a terrorfenyegetettség. Igaz, a Csecsen Köztársaság fővárosa nem szerepel a vb helyszínei között – ám a liverpooli sztárcsatárral, Mohamed Szalahhal felálló egyiptomi válogatott Groznijban tervezi berendezni edzőközpontját a torna idejére.

(MTI - Híradó nyomán)