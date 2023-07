Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2023. július 1. 11:47 ::

Bár közel ezer nem európai módra "gyászolót" kellett őrizetbe venni, de már kevesebb kocsit gyújtottak fel

A péntekről szombatra virradó éjszaka folyamán 994 embert vettek őrizetbe Franciaországban az immár negyedik napja tartó zavargásokban, amelyek annak ellenére folytatódtak, hogy a francia kormány 45 ezer rendőrt vezényelt Párizs és több francia nagyváros utcáira, hogy megfékezzék a gépkocsik és épületek elleni gyújtogatásokat és a boltok fosztogatását.

Míg az éjszakai letartóztatások száma péntek éjjel volt a legmagasabb, a gyújtogatások, a kiégett gépkocsik és a megtámadott rendőrkapitányságok száma alacsonyabb volt országszerte, mint előző éjjel - jelentette be Gérald Darmanin francia belügyminiszter, aki szerint a zavargások "intenzitása sokkal alacsonyabb" volt, köszönhetően a gyors és határozott rendőri fellépésnek.



Fotó: Hans Lucas / AFP

Az elmúlt négy napban több száz rendőr és tűzoltó sérült meg, ebből 79 az elmúlt éjjel, de a rendőrség nem közölt adatokat a tüntetők és rendbontók sérüléseiről.

A zavargások azt követően kezdődtek, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben kedd reggel egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi lakost, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor, és a rendőr elmondása szerint veszélyben érezte saját és társa életét. Az igazoltatásról készült felvétel azonban ezt nem igazolta, ezért a 38 éves motoros rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték, majd szándékos emberölés miatt eljárás indult ellene.

Míg kedden éjjel elsősorban a párizsi régió elővárosaiban történtek zavargások, szerdán és csütörtökön már a nagyvárosokra is átterjedt az erőszak, péntek éjjel pedig már országszerte voltak tiltakozások és rendbontás Marseille-től Lyonig, sőt, még a tengerentúli francia területeken is. Francia-Guyanában egy 54 éves ember azt követően halt meg, hogy véletlenül eltalálta egy kóbor lövedék.

A francia labdarúgó válogatott tagjai, köztük Kylian Mbappe csapatkapitány, aki nagyon sok, a szegényebb külvárosi negyedekben élő francia fiatal példaképe, az erőszak befejezését kérte a rendbontóktól.

"Sokan közülünk munkásosztálybeli kerületekből származnak, és mi is érezzük a fájdalmat és szomorúságot" Nahel M. halála miatt - fogalmazott a francia nemzeti válogatott a közleményében. - "Az erőszak nem old meg semmit. Vannak más, békés és előremutató lehetőségek önmagatok kifejezésére" - áll a nyilatkozatban, hozzátéve, hogy most a "gyász, a párbeszéd és az újjáépítés" időszaka van.

Nahel M. temetése szombaton lesz szülővárosában, Nanterre-ben, ahol a család és a barátok várják a gyászolókat.

Figyelmeztetés nélkül használtak könnygázt a szegény vandálok ellen, akik talán nem is külvárosiak...

Az Euronews tudósítója azt tapasztalta, hogy néhány száz fekete ruhás és kapucnis, szemre nem a külvárosból érkezett fiatal szaladgál a szűk belvárosi utcákon, és szétvernek dolgokat, majd elfutnak a könnygázt minden figyelmeztetés nélkül használó rendőrök elől, miközben egyébként a belváros tele van csak szórakozó emberekkel is. Az egész nagyobbrészt nem tűnt veszélyesnek, inkább értelmetlen és érthetetlen volt - jegyzi meg tudósítónk.

A francia belügyminiszter szerint a péntek éjjeli erőszak összességében "sokkal kisebb intenzitású" volt, nem tartja szükségesnek a szükségállapot kihirdetését. Mint mondta:

A köztársaság fog győzni, nem a zavargók.

A napok óta tartó erőszakos tüntetésekkel összefüggésben egy fiatalember lezuhant egy háztetőről és meghalt. A rendőrség és az ügyészség közlése szerint az eset péntek este történt az észak-franciaországi Petit-Quevilly városában, a normandiai Rouen város közelében lévő szupermarketnél. Az eset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok.

A zavargások megfékezésére szólított fel két nagy francia rendőrszakszervezet. "Most nem a munkabeszüntetés ideje jött el, hanem a harcé a 'kártevők' ellen" - áll az Alliance Police Nationale és az Unsa Police szakszervezetek közleményében. A rendőrök szerintük "háborúban állnak".

"Ezekkel a kegyetlen hordákkal szemben már nem elég nyugalomra felszólítani, azt ki kell kényszeríteni" - jelentette ki a két szakszervezet, hozzátéve: "Holnap ellenállást fogunk tanúsítani, ezt a kormány tudomására kell hozni". Az Alliance Police Nationale és az Unsa Police a franciaországi rendőrök mintegy felét képviseli.

A kamaszt lelövő 38 éves rendőr ellen "szándékos emberölés" miatt indult vizsgálat. A fiú családja panaszt nyújtott be a rendőrök ellen emberölés, emberölésben való bűnrészesség és hamis tanúzás miatt - közölte ügyvédjük, aki szerint egy videófelvételen világosan látható, hogy egy rendőr lelövi a fiatalembert, és az is, hogy a rendőr nem szabályszerűen jár el.

(MTI - Euronews)