A lengyel közszolgálati televízió újságírója szerint a lengyel kormány bukásáért cserébe gyors uniós csatlakozást ígértek Ukrajnának.

Brüsszelben nem hivatalosan azt mondják, hogy Németország és Franciaország gyors uniós belépést ígért Ukrajnának, ha Kijev segít megbuktatni a regnáló lengyel kormányt – írta az X platformon a lengyel közszolgálati televízió, a TVP brüsszeli tudósítója, Dominika Cosic. Cosic azzal magyarázza az elméletét, hogy az EU nem bővíthető a szerződések módosítása nélkül, és éppen Lengyelország akadályozza ezeket a változtatásokat.

A TVP újságírója által közölt spekuláció egybeesik Witold Waszczykowski, a Jog és Igazságosság (PiS) európai parlamenti képviselője által a Wirtualna Polska portálnak adott vasárnapi interjúban megfogalmazott vádakkal. A politikus szerint Kijev kormányváltást szeretne a közép-európai országban, ugyanis Volodimir Zelenszkij elnök a PiS kritikusát, a Polgári Platformot vezető Donald Tuskot szeretné lengyel miniszterelnöknek.

1. W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że ponoć Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wej¶cie do UE je¶li Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rz±du. Motywuj± to tym, że bez zmiany traktatów nie można rozszerzyć UE, a to Polska blokuje te zmiany.