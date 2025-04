Külföld :: 2025. április 24. 13:03 ::

Axios: Musk és a pénzügyminiszter a Fehér Házban esett egymásnak

Elon Musk és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a múlt héten heves szóváltásba keveredtek a Fehér Házban, Donald Trump és más tisztviselők hallótávolságában – írja forrásai alapján az Axios.

Arról, hogy Musk és Bessent összeszólalkoztak azon, hogy ki vezesse az adóhivatalt (IRS), már a múlt héten is beszámoltak az újságok.

Az viszont új részlet, hogy a veszekedésből kis híján verekedés lett.

„Az Ovális Irodában nem fajult tettlegességig, de az elnök látta, majd a folyosón folytatták, ott ismét egymásnak estek” – mondta az esetről az egyik forrás. A veszekedés épp akkor történt, amikor Georgia Melonit fogadták a Fehér Házban, így az olasz miniszterelnök is hallhatta, ahogy ordibálnak egymással.



Fotó: Andrew Harnik / Getty Images

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője, amikor a történtekről kérdezték, egy korábbi nyilatkozatára hivatkozott, mondván „nem titok, hogy Trump elnök rendkívül szenvedélyes emberekből álló csapatot hozott össze az országot érintő kérdések megoldására. A nézeteltérések minden egészséges szakpolitikai folyamat részei”.

A világ leggazdagabb embere – aki egyelőre még a DOGE nevezetű szövetségi költségcsökkentési hivatal vezetője is – korábban is összeakaszkodott több magas rangú tisztviselővel. Köztük volt Marco Rubio külügyminiszter, Sean Duffy közlekedési miniszter, de Peter Navarro kereskedelmi tanácsadó is.

A legtöbben azt gondolják, hogy a DOGE jó, de Elon húzásai már kicsit túlzások – mondta egy kormányzati tisztviselő az Axiosnak. Egy másik forrás arról beszélt, hogy Bessent ki nem állhatja Muskot. A ciklus eleje óta többször is konfliktusba keveredtek. Ennek része volt az is, hogy Musk a pénzügyminisztérium tisztségviselőinek kinevezése felett is nagy kontrollt akart gyakorolni.

