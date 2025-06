Katonai repülőgépeket rongáltak meg a Palestine Action nevű palesztinpárti szervezet aktivistái pénteken a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontján. A csoport a nap folyamán több további akciót is végrehajtott.

John Healey védelmi miniszter utasítást adott a brit katonai támaszpontok biztonsági őrizetének felülvizsgálatára.

A BBC kormányforrásokat idéző pénteki értesülése szerint a brit kormány kezdeményezi a Palestine Action betiltását.

A szervezet két aktivistája a csoport beszámolója szerint a London közelében, Oxfordshire megyében működő Brize Norton katonai repülőterére hatolt be robogókkal, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújt egy Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóművébe.

A szervezet erről videofelvételt is közzétett az X portálon. Közleménye szerint a két aktivista egy másik repülőgépet is megrongált, bár erről nem látszik felvétel a beszámolóban.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N

A Palestine Action 2020-ban alakult azzal a meghirdetett céllal, hogy akadályozza az Izraelt fegyverekkel ellátó nemzetközi vállalatok nagy-britanniai érdekeltségeinek tevékenységét.

A csoport kiemelt célpontjai közé tartoznak a legnagyobb izraeli haditechnikai konglomerátum, az Elbit Systems nagy-britanniai partnervállalatai, amelyek ellen a szervezet az elmúlt években több - elsősorban rongálással, épületfoglalással járó - akciót is végrehajtott.

Brit katonai létesítménybe azonban a csoport aktivistái most először hatoltak be.

A Palestine Action a pénteki akcióhoz fűzött magyarázatában kiemelte, hogy Brize Norton repülőteréről naponta indulnak katonai repülőgépek a ciprusi Akrotíriben működő RAF-támaszpontra, az onnan felszálló gépek pedig hírszerzési tevékenységet folytatnak, amerikai és izraeli harci repülőgépeket látnak el üzemanyaggal és "fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz", amelynek Nagy-Britannia így közvetlenül is részesévé vált.

Akrotíri az RAF legnagyobb térségi támaszpontja, és a Cipruson működő többi brit katonai létesítménnyel együtt szuverén brit területnek számít.

Keir Starmer brit miniszterelnök a héten bejelentette, hogy London "készenléti intézkedésként" harci és légi üzemanyag-utántöltő repülőgépeket küld a térségbe, arra az esetre, ha az izraeli-iráni fegyveres konfliktus tovább eszkalálódna.

A Palestine Action péntek este közölte, hogy a légitámaszponton végrehajtott akció után aktivistái piros festékkel fújták le az Allianz globális biztosítási konglomerátum irodaépületeit az angliai Chelmsfordban és Manchesterben, azzal az indokkal, hogy a cég biztosítási szolgáltatásokat nyújt az Elbitnek, lehetővé téve az izraeli cég számára, hogy Nagy-Britanniában gyártson fegyvereket.

Ugyancsak vörös festékkel fújták le a szervezet tagjai a Liverpooli Egyetem alkancellárjának irodáját, mivel szerintük az egyetemi vezető olyan cégekkel áll kapcsolatban, amelyek "fegyvereket szállítanak a gázai népirtáshoz".

John Healey védelmi miniszter pénteken bejelentette, hogy utasítást adott a brit katonai támaszpontok biztonsági őrizetének általános felülvizsgálatára. Nyilatkozatában Healey teljesen elfogadhatatlannak nevezte "a légierő repülőgépei ellen elkövetett vandalizmust".

Today we exposed Britain's direct involvement in the genocide, and how ordinary people can act to stop it.



In response, the political establishment rush to call us "terrorists", whilst they enact the worst crimes against humanity.



No amount of smears or intimidation tactics…