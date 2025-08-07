Külföld :: 2025. augusztus 7. 19:11 ::

Spanyolország után Svájc is visszamondhatja F-35-megrendelését Trump vámjai miatt

Svájci politikusok párthovatartozástól függetlenül fontolgatják a Lockheed Martin F-35A vadászgépek megrendelésének lemondását, miután Donald Trump elnök 39%-os vámot vetett ki a svájci termékekre - tudósított a Bloomberg.

A 36 darab F-35A vadászgép beszerzése, amely akár 7,3 milliárd svájci frankba (9,1 milliárd dollárba) is kerülhet, egyre inkább vitatott téma Bernben, különösen azután, hogy Trump elnök rendkívül magas vámtarifát vezetett be a svájci exportra.

- Egy olyan ország, amely kereskedelmi téren köveket dobál ránk, nem érdemel ajándékot - nyilatkozta Balthasar Glättli zöldpárti képviselő, aki tavasszal nyújtott be javaslatot a beszerzési projekt leállítására, amelyet akár már szeptemberben tárgyalhat a parlament. Cedric Wermuth, a Svájci Szociáldemokraták társelnöke új népszavazást követel, „hogy a lakosság leállíthassa a beszerzést” - közölte a Bloombergnek küldött e-mailes nyilatkozatában.

A baloldali javaslatok várhatóan szélesebb támogatást kapnak, mivel a múlt heti vámkáosz megnövelte azon politikusok számát, akik megkérdőjelezik, hogy a Lockheed Martintól való vásárlás helyes döntés-e a változó geopolitikai helyzetben.

- Nem tudom, hogyan fogadja majd a népünk az F-35-ös vadászgépek beszerzését az eredetileg feltételezettnél magasabb áron - különösen az amerikai vámsokkot követően - mondta Hans-Peter Portmann liberális képviselő, Karin Keller-Sutter svájci elnök párttársa.

Portmann szerint a kormánynak fontolóra kellene vennie „a szerződés teljes vagy részleges leállítását, akár potenciális veszteségek árán is”. Ezt követően meg kellene vizsgálni, hogy az ország védelmi hiányosságait hogyan lehetne európai partnerekkel való szorosabb együttműködéssel pótolni.

Svájc az egyik legmagasabb Trump-féle vámtarifával szembesül, miután a kormány utolsó erőfeszítése is kudarcot vallott, hogy az amerikai elnököt a vámtétel csökkentésére bírja.

A 39%-os pótdíj a svájci exportra - a luxusóráktól a Nespresso kávékapszulákig - a legmagasabb a fejlett országok között, és jóval meghaladja a szomszédos Európai Unióra kivetett 15%-ot. Az amerikai vadászgépek elleni fellépés ellentétes azzal az elképzeléssel, hogy a repülőgépeket Washington megbékítésére használják a vámtárgyalások során. A magasabb ár elfogadása és esetleg több repülőgép megrendelése meggyőzheti Trumpot, tekintve, hogy a fegyvervásárlások fontos szerepet játszottak más kereskedelmi megállapodásaiban is.

Spanyolország már biztosan nem kér az F-35-ösökből

Spanyolország elvetette az amerikai F-35 vadászgépek beszerzésének lehetőségét. A spanyol védelmi minisztérium közlése szerint az ország inkább európai alternatíva után nézne.

A spanyol védelmi minisztérium szóvivője megerősítette az El Pais napilap korábbi jelentését, miszerint a kormány félretette a Lockheed Martin által gyártott F-35-ös vadászgépek vásárlására vonatkozó terveit.

Ehelyett a választás az európai gyártmányú Eurofighter és a Franciaország, Németország és Spanyolország által közösen fejlesztett, kétes jövőjű Future Combat Air System (FCAS) hatodik generációs harci gép között dől majd el.

A spanyol kormány 2023-as költségvetésében 6,25 milliárd eurót (7,24 milliárd dollárt) különített el új vadászgépek beszerzésére. Az El Pais szerint azonban a kormány azon döntése, hogy a védelemre szánt további 10,5 milliárd eurót elsősorban Európában költi el, lehetetlenné tette az amerikai gyártmányú vadászgépek beszerzését.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök korábban bejelentette, hogy Spanyolország 2025-re teljesíteni fogja a NATO jelenlegi, GDP 2%-ára vonatkozó védelmi kiadási célját. Ugyanakkor elutasította, hogy hosszabb távon 5%-ra emelje a védelmi kiadásokat, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol a NATO-szövetségesekre ennek érdekében.

Az Eurofightert az Airbus, a BAE Systems és a Leonardo gyártja, míg az FCAS fejlesztésén a Dassault Aviation, az Airbus és az Indra Sistemas dolgozik közösen.

(Portfólió)