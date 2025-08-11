Külföld :: 2025. augusztus 11. 08:05 ::

Észak-Korea megtorlást helyezett kilátásba a dél-koreai-amerikai hadgyakorlatok miatt

Észak-Korea hétfőn "közvetlen katonai provokációnak" minősítette a dél-koreai és az amerikai hadsereg által tervezett nagyszabású közös hadgyakorlatot, és megtorlást helyezett kilátásba.

Észak-Korea védelmi minisztere, No Kvangcsol kijelentette, hogy hadseregük küldetése a nemzetbiztonság védelme a Dél-Korea és az Egyesült Államok által tervezett 11 napos nagyszabású hadgyakorlatokkal szemben, amelyek szerinte valós és veszélyes fenyegetést jelentenek.

"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) fegyveres erői alapos és határozott ellenintézkedésekkel fognak reagálni az Egyesült Államok és Dél-Korea hadgyakorlataira, és szigorúan gyakorolni fogják szuverén jogukat" - hangoztatta a védelmi tárca vezetője a KCNA állami hírügynökség által kiadott nyilatkozatában.

A tárcavezető azt mondta: a fenyegetés elleni védekezés ürügyén rendezett hadgyakorlat további bizonyíték a két ország konfrontációs szándékára, amely fokozza az ellenségeskedést, és tovább destabilizálja a régió biztonságát.

(MTI)