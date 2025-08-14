Külföld :: 2025. augusztus 14. 12:59 ::

Észak-Korea nem távolítja el a propaganda-hangszórókat a déli határról

Az észak-koreai vezető befolyásos húga, Kim Jodzsong csütörtökön közölte, hogy országa nem távolítja el a propaganda-hangszórókat a déli határról.

"Soha nem távolítottuk el a határvidéken elhelyezett hangszórókat, és nem áll szándékunkban eltávolítani őket" - mondta Kim az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA által közzétett nyilatkozatában.

A két Korea közötti határ a hangszórókon keresztül vívott küzdelem színtere. Szöul dél-koreai popzenét és híreket sugároz Észak-Korea felé, míg utóbbi a maga részéről rémisztő hangokkal válaszol.

A június elején hatalomra került dél-koreai elnök, I Dzsemjong megígérte, hogy békejobbot nyújt Phenjannak, mert "bármi áron is, a béke jobb, mint a háború".

Augusztus 5-én Szöul bejelentette, hogy megkezdte hangszóróinak eltávolítását a feszültségek enyhítésére szomszédjával. Néhány nappal később a dél-koreai vezérkar arról számolt be, hogy az észak-koreai hadsereg is megkezdte ugyanezt.

Csütörtöki nyilatkozatában Kim Jodzsong viszont elutasított minden ilyen irányú gesztust. "A közelmúltban a Koreai Köztársaság megpróbálta félrevezetni a közvéleményt azzal, hogy azt állította, 'jó szándékú intézkedései' és 'békepolitikája' visszhangra talált. Egyben igyekezett elhitetni a közvéleménnyel, hogy a két ország közötti kapcsolatok a helyreállítás folyamatában vannak" - mondta.

"Több alkalommal is világossá tettük, hogy nem áll szándékunkban javítani a Koreai Köztársasággal való kapcsolatainkat... és ezt a végleges álláspontot és nézetet a jövőben be fogjuk építeni alkotmányunkba" - pontosított Kim Jodzsong.

(MTI)