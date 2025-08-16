Omid Nouripour, a német Bundestag alelnöke szerint Svájcnak az Európai Unió tagjává kellene válnia. A dpa német hírügynökségben szombaton megjelent interjúban a politikus Svájc esetleges gyorsított csatlakozását sem zárta ki.
A zöld politikus szerint a német szövetségi kormánynak lehetőséget kellene felajánlania Svájcnak az együttműködés gyors elmélyítésére, egészen Svájc EU-tagságáig. Véleménye szerint, ha "svájci barátaink közelebb akarnak kerülni az Európai Unióhoz ezekben az új időkben, Németországnak aktívan támogatnia kell ezt."
A svájciak évszázadok óta kitartanak a szigorú semlegesség mellett - mondta a Bundestag alelnöke, aki szerint "a Donald Trumppal folytatott közelmúltbeli vámvita azonban fájdalmasan mutatja, mennyire sebezhetőek a kisebb államok, ha magukra hagyják őket".
"Politikailag semlegesek, gazdaságilag globálisak - ez már nem lehetséges az új korban" - vélte a német politikus.
"Svájc lehet ugyan gazdag, de ki van szolgáltatva a nagy szereplők önkényének. Az EU talán nem a legjobb választás Svájc szempontjából, de messze a legmegbízhatóbb" - szögezte le Nouripour, aki szerint Svájc kétségtelenül nyereség lenne az EU számára, de az EU is sokat tud nyújtani Svájcnak.
Donald Trump amerikai elnök 39 százalékos vámot vetett ki a Svájcból származó importra, az intézkedés augusztus 7. óta van érvényben. Az EU-ból származó termékek többségére 15 százalékos vám vonatkozik.
Egy augusztus elején végzett közvélemény-kutatás szerint a svájciak döntő többsége nem támogatja, hogy az ország belépjen az EU-ba.
