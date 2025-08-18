Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 18. 18:38 ::

A kínai-ukrán kereskedelem értéke 21,9 százalékkal esett az idei első hét hónapban

A Kína és Ukrajna közötti kereskedelmi forgalom értéke 4,08 milliárd dollár volt az idei első hét hónapban, 21,9 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál - áll a kínai vámhivatal hétfőn közölt jelentésében.

A visszaesés oka, hogy a Kínába irányuló ukrán kivitel 52,4 százalékkal, 1,51 milliárd dollárra esett, miközben Kína 25,4 százalékkal, 2,57 milliárd dollárra pörgette föl kivitelét Ukrajnába.

Kína pozitív kereskedelmi mérlege Ukrajnával szemben 1,06 milliárd dollár volt az év első hét hónapjában. Tavaly ugyanekkor Ukrajnának volt 1,17 milliárd dolláros többlete a Kínával folytatott kereskedelemben.

Kína egyebek között fogyasztási cikkeket, autókat, lítium akkumulátorokat, busz-, teherautó- és személygépkocsi-abroncsokat, tévéket, okostelefonokat, optikai kábeleket, fertőtlenítőszereket, rizst, elektronikus eszközöket exportál Ukrajnába. Onnan pedig vasércet, kukoricát, napraforgó- és repceolajat, marhahúst, szójaolajat, egyéb élelmiszereket, nyersanyagokat és félkész termékeket importál.

A kínai vámhivatal adatai szerint 2023-ban a kínai-ukrán kereskedelem értéke 10,8 százalékkal, 6,81 milliárd dollárra csökkent, 2024-ben pedig 17,3 százalékkal 7,99 milliárd dollárra nőtt.

(MTI)