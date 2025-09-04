Elindította a 300 kilogrammig terjedő tömegű űreszközök összeszerelésére szolgáló futószalagsorát a Resetnyov Rt. - közölte csütörtökön Gyenyisz Manturov orosz első miniszterelnök-helyettes sajtószolgálata.
"A vállalat vezérigazgatója, Jevgenyij Nesztyerov beszámolt Gyenisz Manturovnak az első hazai futószalagos összeszerelő sor elindításáról, amelyen 300 kilogrammig terjedő tömegű űreszközöket és azok alkatrészeit szerelik össze" - hangzott a RIA Novosztyi hírügynökség által idézett tájékoztató.
A közlemény szerint a sorozatgyártás lehetővé teszi, hogy lerövidüljön az űreszközök gyártási ideje, és "több műholdas orbitális csoport készüljön".
